Başkan Erdoğan’dan rejime mesaj: Omuz üstünde baş kalmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. İdlib'de 34 askerimizin şehit düştüğü saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı ile ilgili net mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi:Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, mücadelesini akamete uğratmadık. İdlib'deki operasyonlarımızı meselenin sağduyu ve sulh yoluyla çözülmesini arzu ettiğimiz için sınırlı şekilde sürdürüyorduk. Bizim hüsnü niyetimizin yanlış anlaşıldığını gördük. Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün üzerimize yıkılmasına izin vermemekte bundan böyle kararlıyız.Daha İdlib şehitlerimizin cenazelerini kaldırmadan rejime tarihinin en ağır kayıplarını verdirerek 'Bismillah' dedik. Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması konusundaki hassasiyetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak görenlere gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz. Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Ülkemizi etrafta çokça var olan adı var kendi yok devletçiklerden biri sananlar olduğu anlaşılıyor.Biz bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren, ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. Bunun müsebbibi arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır. Her biri canımızdan bir parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.Bu mücadele milletimizin topyekun iradesiyle yürütülmektedir. Suriye'de oynanan oyunu milletimizle birlikte gördük, teşhis ettik ve karşı hamlemizi yaptık. Bu millet 15 Temmuz'da niye sokağa çıkmışsa bugün de aynı sebeple Suriye'dedir. Bu millet PKK'nın ve DEAŞ'ın saldırılarına karşı nasıl göğsünü siper etmişse bugün de aynı sebeple İdlib'tedir.Kimsenin Suriye'de Rusya'nın Amerika'nın İran'ın Fransa'nın ne işi var dediğini duydunuz mu, duymadınız. Ama iş Türkiye'ye gelince 'Suriye'de ne işiniz var' yaygarasını basıyorlar. Meydanı şehitler için üzülüyor gibi gözüküp, ağzını açtığında şehadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmadık, bırakamayız.Esed ülkesini savunuyor' diyebilecek bir noktaya savrulan CHP Genel Başkanı'nın 'Söz veriyorum biz gelirsek şehitler tepesi boş kalacak' ifadesi de bu zihniyetin bir yansımasıdır. Bay Kemal. Sen şehitliği bilmezsin. Ülkemize göz diken DEAŞ, PKK, FETÖ'yi nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız. İnanıyorum ki; CHP'ye gönül veren kardeşlerim de bu şahsın arkasından gitmeyecek, onu da hesaba çekeceklerdir.Şimdi Batı, Dünya Yüksek Mülteciler Komiserliği'ne hesap verecek. Mültecileri gaz bombası, gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar esabını vermek zorunda kalacaklar. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüzbinler oldu, daha da olacak. Şimdi hepsi sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar. Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payına düşen nasibi alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.BURADAN özellikle Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesi ne toprak kazanma, ne stratejik veya mezhebi üs edinme gayretidir. Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz. Her iki mesele de bizim için hayati öneme haizdir. Topraklarında 3,7 milyon, sınırları dibinde 1 milyonu aşkın kişiyi barındıran ne İran'dır ne Rusya'dır ne de diğer ülkelerdir. Bu yükü tam 9 yıldır tek başına biz üstleniyoruz. Türkiye şu ana kadar Suriye'de ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almamıştır. Harekatımızla sadece askerlerimizin kanını döken rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz.TÜRKİYE, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı ret etti. Külliye'de kabul ettiği Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan da, "Yunan askerinin iki kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların hukukuna da saygıları yok" dedi. 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamadığını belirten Erdoğan, "'Size 1 milyar euro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur" diye konuştu.BAŞKAN Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, mülteciler için uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Açıkamada, "Başkan Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etmiştir" denildi. ANKARA

