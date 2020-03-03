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'nda tedbiri

'nın Doğubayazıt ilçesindeki 'nda yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı 'nca 14'e yükseltildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:51 ABONE OL
Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbiri

Gözetim altında tutulan vatandaşlara, soğuktan korunmaları için ağır kış şartlarına uygun çadırlarda hizmet veriliyor.

Sahra çadırlarında gözetim altında tutulan ve hiçbir hastalık belirtisine rastlanmayan Türk vatandaşların bazıları ise taburcu edildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde ve Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılarak gözetim altında tutulan kişilerde ise koronavirüse rastlanmadı.

Öte yandan, gümrükte alınan tedbirler sürüyor. Görevliler plastik eldiven ve maske takarak gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbiri
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