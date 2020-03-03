İdlib'deki son dakika operasyonunun detayları ortaya çıktı? TSK, rejim uçaklarını kapalı hava sahasında nasıl vurdu?

İdlib'den art arda son dakika haberleri geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejimine bir ağır darbe daha vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de L-39 Albatros tipi savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Rejimin daha önce de 2 Su-24 tipi uçağı düşürülmüştü. Operasyonun ardından kapalı hava sahası bir kez daha gündeme geldi. Rusya, Suriye'de hava sahasını kapatmıştı. Pek, Türkiye kapalı hava sahasında nasıl rejim uçaklarını düşürebiliyor? Operasyonun arkasından çok büyük bir teknoloji ve yetenek detayı çıktı. A Haber canlı yayınında operasyonun tüm detayları aktarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: TSK, Suriye İdlib'de rejim savaş uçaklarını nasıl vuruyor? İşte TSK'nın kullandığı o teknik... | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Şubat gecesi İdlib'de konuşlu askerlerimize yönelik alçak saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Operasyonda Esad rejimine darbe üstüne darbe vuruldu. MSB şu ana dek 2 bin 986 Esad rejimi askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca çok sayıda kritik üs, hedef ve mühimmat da vuruldu. TSK, operasyon kapsamında 3 savaş uçağını da düşürdü.

Son dakika! TSK, Suriye İdlib'de bir rejim savaş uçağı daha düşürdü | Video

Esad rejimi ağırlıklı olarak Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçaklarını kullanıyor. TSK'ya hain saldırı da bu uçaklarla gerçekleşti. TSK, Bahar Kalkanı kapsamında 2 Su-24 düşürürken, bugün de L-39 Albatros tipi uçağı düşürdü. Açıklama, MSB'den geldi.

Son dakika: TSK'nın Suriye İdlib'de vurduğu rejim savaş uçağının düşme anı kamerada | Video

Rusya, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda hava sahasını kullanmasına müsaade etmiyor. Rusya hava sahasını tüm dünya ülkelerine kapatmış durumda. Ancak buna rağmen TSK kritik üsleri vurmaya devam ediyor, rejim uçaklarını düşürüyor. Peki, kapalı hava sahasında operasyon nasıl gerçekleşiyor? Bu sorunun yanıtı Awacs tipi uçaklarımızda gizli...

HAVADA TEKNOLOJİ ÜSSÜ AWACS UÇAKLARI

TSK envanterinde bulunan Awacs tipi uçaklar kapalı hava sahasına karşı etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Awacs uçakları, havada adeta bir teknoloji üssü kuruyor. Radarlar ile bölgede kalkan tüm İHA, SİHA ve savaş uçaklarını tespit edebilen Awacs'lar ile F-16'lar koordine çalışıyor.

3 REJİM UÇAĞI NASIL DÜŞÜRÜLDÜ?

Türkiye 3 rejim uçağını düşürdü. Operasyonlar benzer şekilde gerçekleşti. Sınır boyunca güvenlik uçuşu yapan F-16'lara bölgede uçuş yapan Awacs'lardan sinyal geldi. Bölgede 2 Su-24 tipi uçağın kalktığını bildiren Awacs'lar, F-16'ları uyardı. F-16'lar radarlarını kapattı. Bölgedeki Su-24 uçakların radarları ve koordinatları Awacs radaından bildirildi. Bu radar verilerine göre ateş edildi. Aynı operasyon L-39 Albatros uçağı için de yapıldı. Böylece F-16 radarlarını kapatarak Suriye rejimine ait uçakları düşürdü.

AVRAHAM FÜZELERİ İLE VURULDULAR

Türkiye operasyonlarda aynı füzeyi kullandı. Avraham ismi verilen ABD meşeili füzeler F-16'lar tarafından sık sık kullanılıyor.

AWACS UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA...