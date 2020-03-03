Radarları kör eden KORAL nedir, nasıl çalışır, özellikleri, menzili! SİHA'ların en büyük yardımcısı KORAL

KORAL sistemi, Bahar Kalkanı Harekâtı ile gündeme gelen konular arasında yerini aldı. İdlib'deki alçak saldırı sonucunda başlatılan harekâtta kullanılan Türk yapımı insansız hava araçları sayesinde rejim güçlerine ait birçok hedef vuruldu. Gelen bilgiye göre üç hava savunma sistemi de bu şekilde imha edildi. Vatandaşlar internet üzerinden KORAL sistemi nedir, ne anlama gelmektedir? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan KORAL sistemi nedir, ne anlama gelmektedir?

BAHAR KALKANI HAREKATI'NDA KORAL SİSTEMİ!

İdlib'deki alçak saldırı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerine ait birçok noktanın yok edilmesini sağlayan KORAL elekronik harp sistemi ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...

İşte detaylar...