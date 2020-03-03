SON DAKİKA ABD'li Jeffrey'den İdlib açıklaması: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamak istiyoruz

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'nin operasyonlarını yürüttüğü İdlib ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Jeffrey, "Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" dedi. Jeffrey yaptığı açıklamada, barışçıl bir çözüm istediklerine vurgu yaptı, "Türk askeri barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyor. Esed artık varlığını sürdüremez" diye konuştu.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin İdlib konusunda Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirtirken ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise Türkiye'nin Patriot talebinin S-400 ekseninde incelendiğini açıkladı.

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"GÖÇMENLER İDLİB'DE KALMALI"

James Jeffrey, "Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Trump'ın Özel Suriye Temsilcisi olan Jeffrey, bir diğer ABD'li isim Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile dün Türkiye'ye gelmişti. Ankara'da temaslarda bulunan iki önemli isim bugün Hatay'ın Reyhanlı bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Esad rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de yer aldı.

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi. Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.

POZ VERDİLER

Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

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