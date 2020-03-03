Yunan askeri boynundan vurup öldürdü

Türkiye'nin engellememe kararı almasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen binlerce mülteci, sınırı geçmek için her yolu denerken, Yunan askerleri de ülkelerine sokmamak için orantısız güç kullanıyor. Mültecilere biber gazı ve göz yaşartıcı bomba atan, yakaladıklarını soyup geri gönderen Yunan askerleri, dün bir mülteciyi öldürdü. Edirne'nin İpsala ilçesinden sınırı geçen bir grup mülteciye Yunan askerleri tarafından ateş açıldı. Boğazından vurulan Suriyeli Ahmet Ebu Emad, ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilen mülteci gencin öldüğü belirlendi. Halepli olduğu öğrenilen Emad'ın cenazesi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Mültecilerin Edirne'ye akını ise sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde mültecinin Avrupa'ya geçtiğini açıkladığı kentin sınır köyleri, mültecilerle doldu. Geceyi, tarlalarda ve açık alanlarda geçiren mülteciler, ateş yakarak soğuktan korunmaya çalışıyor. Kızılay'ın ve gönüllülerin gıda ve yiyecek yardımı da sürüyor.Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapıları arasındaki tampon bölgede bulunan 2 binden fazla mülteciye Yunan askerleri zaman zaman biber gazı ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Gazdan etkilenenlere, bölgede bekletilen ambulanslardaki sağlık personeli müdahale ediyor.İpsala Sınır Kapısı'nda da mülteci yoğunluğu yaşanıyor. Sınır hattındaki tel çitleri kesen gruptan 2 bin 500'ü Yunanistan'a geçti. Kızılay'ın gıda yardımında bulunduğu mülteciler, karşıya geçmeyi başardıklarında, Yunan askerlerinin eşyalarına el koyup geri gönderdiğini söyledi. 7 yaşındaki Afgan kızı Leyla, Yunan polisinin kendisini bir odaya kilitleyip darp ettiğini anlatarak "Ayaklarıma vurdular. Ayağım çok acıyor. Almanya'daki amcamın yanına gidecektik" dedi.Edirne'nin Elçili köyünde Meriç Nehri'nden geçmeye çalışan 30 kadar mülteci ise Yunan askerlerinin ateş açması nedeniyle, nehrin ortasındaki bir adacıkta mahsur kaldı. Mülteciler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'a göçmenlere karşı aşırı güç kullanmaması çağrısında bulundu. BMMYK, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ve Suriye'ye komşu ülkelere uluslararası destek sağlanması gerektiğini de vurguladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu hatırlattı. Son günlerde yaşananların, AB ile Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Merkel, "İdlib'de ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüzbinlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.Mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle vicdanları sızlatan Yunan askeri, tampon bölgede aHaber ekibi ve mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda aHaber muhabiri Vedat Sezer başından, kameraman Cenk İşver de yüzü ve ayağından yaralandı. O anlar aHaber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Mültecilerin, Ege ve Akdeniz'de de botlarla Yunanistan'a geçme çabaları sürüyor. Karayoluyla Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçelerine gelen mülteciler, karayolundan sahile inerek, botlarla Kaş'a 2.1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na geçiyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan mülteciler ise Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından engellenerek, geri dönmek zorunda bırakılıyor. Akyarlar sahilinden iki lastik botla denize açılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 mülteci, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Botun etrafında dönerek dalga oluşturan Yunan güvenlik güçleri, mültecilere zor anlar yaşattı. Batma tehlikesi nedeniyle geri dönen mülteciler, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin, "Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da öldürürüz" diye tehdit ettiğini öne sürdü.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, botlarının motorları ya da yakıtları alınarak ölüme terk ediliyor. Önceki gün, botları başıboş kaldığı için sürüklenen 35 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. Çeşme'de, denize açıldıktan sonra botlarının motoru ve yakıtları alınan 25 mülteci de 5 saat sürüklendikten sonra, yine Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Ekipleri, yine bölgede mahsur kalan iki bottaki 111 kişiyi daha kurtararak karaya çıkardı. Midilli açıklarında botları alabora olan 47 göçmen Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak bir çocuk boğuldu. Önceki gün de dumanlar yükselen 35 kişinin bulunduğu bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldığı ancak bottaki iki çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.SABAH

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