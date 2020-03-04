Ankara'daki kritik görüşmenin ardından son dakika açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İbrahim Kalın'ın Craft ve Jeffrey ile görüşmesinde, yürütülen operasyonla Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulandı.

KARARLILIK VURGULANDI

Edinilen bilgiye göre İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin işbirliği seçeneklerinin değerlendirildiği toplantıda NATO ittifak dayanışmasının önemine vurgu yapılırken başta ABD olmak üzere üye ülkelerin somut desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.Rejim'in Türk askerini ve sivilleri hedef almasının ardından meşru müdafaa hakkı çerçevesinde TSK'nın yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı konusunda ABD'li muhataplar bilgilendirilirken, yürütülen operasyon ile Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı hatırlatıldı. İdlib mutabakatı çerçevesinde Türk askerlerinin ve sivillerin korunması hususunda Türkiye'nin kararlılığının devam edeceği vurgulandı.

Görüşmede BM şemsiyesinde 2254 sayılı karar doğrultusunda Suriye'de sürdürülebilir bir ateşkes ve siyasi çözüm sağlanabilmesi için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması yönünde uluslararası desteğin arttırılması gerektiği üzerinde duruldu. İdlib'deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizilirken, İdlib mutabakatının korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılmasının gerektiği konusunda mutabakata varıldı.