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CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretleri ’yi karıştırdı!

Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Erdoğan'a hakaretler savuran Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle Meclis'te vekiller birbirine girdi.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:21 ABONE OL
CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretleri TBMM’yi karıştırdı!

AK Parti ile CHP arasında çok şiddetli kavga çıktı. Milletvekilleri birbirlerine girdi. Gerginlik devam ediyor. Bazı milletvekilleri ayırmaya çalışsa da yeterli olmadı. Tansiyon saatler öncesinde CHP'li Engin Özkoç'un skandal açıklamaları sonrasında yükseldi. Engin Özkoç kürsüye gelince vekiller Özkoç'a tepki gösterdiler.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

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CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretleri TBMM’yi karıştırdı!
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