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Gözaltına alınan ODA TV Haber Müdürü kimdir? Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı?

Sabaha karşı gözaltına alınan kimdir? ODA TV'de Sorumlu Haber Müdür olarak görev yapan Barış Terkoğlu, ODA TV'de dün akşam saatlerinde yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alındı. 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27. maddesine aykırı olarak MİT personelinin fotoğrafını ve kişisel bilgilerini yayınlayan ODA TV'nin skandal haberi kısa sürede sosyal medyadan da tepki aldı. Cumhuriyet gazetesinde de yazar olarak görev yapan Terkoğlu, gözaltında tutuluyor.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 08:52 ABONE OL
Gözaltına alınan ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı?

ODA TV'nin skandal haberi sonrasında gözaltına alınan Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında araştırmalar sürüyor. Barış Terkoğlu kimdir, nereli konu başlıkları en çok merak edilen aramalar arasında. Vatan Caddesi'nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine götürülen Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınma nedeni ise ODA TV'de çıkan skandal MİT haberi!

"Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı." şeklinde servis edilen haberin apaçık 2937 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27. maddesine aykırı olduğu ortada. Terkoğlu, ODA TV'nin dışında Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazar olarak görev yapıyordu.

GÖZALTINA ALINAN BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR VE NERELİ?

İstanbul doğumlu Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamlamıştır.

Barış Terkoğlu, Anabilim dalında doktora öğrenimini ise aynı üniversitede sürdürmektedir. CNN Türk'te yayınlanan Soner Yalçın imzalı Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2008 yılından bu yana da Odatv adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapmaktadır.

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Gözaltına alınan ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu kimdir? Barış Terkoğlu neden gözaltına alındı?
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