HİSAR nedir, ne anlama gelir? HİSAR hava savunma sistemlerinin özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin hava sahasını alçak ve orta mensilli füzelere karşı koruyacak olan HİSAR hava savunma sistemleri ile ilgili gelen son dakika bilgisi konuyu vatandaşların gündemine taşıdı. Özel bir kanalın yaptığı röportaj sonucu edindiği bilgiye göre Bahar Kalkanı Harekatı'na damga vuran İHA ve SİHA'lara ek olarak HİSAR savunma sistemlerinin sahaya ineceği bilgisi verildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş bu sistemlerin özelliklerini merak etmeye başladı. Peki, HİSAR nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

HİSAR NEDİR?

HİSAR, yerden havaya füzeli bir hava savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.

HİSAR NE ZAMAN TASARLANMAYA BAŞLANDI?

18 Nisan 2007'de, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Çağrıya, toplamda 18 şirket yanıt verir. 28 Eylül 2008'de de, 18 adet sistemin, 27 ek sistem alma seçeneği ile, doğrudan temini için SSM ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, 20 Haziran 2011'de ana yüklenici Aselsan ve ana-alt yüklenici Roketsan olmak üzere proje ihalesi neticelendirilir. Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK-SAGE ve veri bağlantıları çalışması için Meteksan Savunma alt yükleniciler olarak belirlenir. Proje maliyetleri, sırasıyla, alçak-irtifa sistemi için 314,9 milyon €, orta-irtifa sistemi için 241,4 milyon € olarak değerlendirilmiştir.

HİSAR ÖZELLİKLERİ

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.