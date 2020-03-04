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nedir, özellikleri nelerdir? L-39 savaş uçağı hakkında merak edilenler!

savaş uçağı özellikleri araştırılıyor. Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen bu uçaklar gündemde yer alan haberlerin ardından araştırma konusu oldu. Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağının düşürüldüğünün açıklanması bu uçaklar hakkında vatandaşların araştırma yapmasına neden oldu. tarafından uçağın düşürüldüğü ise onaylandı. 'te yürütülen Bahar Kalkanı Hareketı'nda düşürüldüğü açıklanan L-39 savaş uçağının özellikleri nelerdir? Eğitim uçağı olarak bilinen hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz

Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:20 ABONE OL
L 39 savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir? L-39 savaş uçağı hakkında merak edilenler!

'te yürütülen Harekatı'nda düşürülen L 39 savaş uçağının ardından vatandaşlar bu uçağın özelliklerini araştırmaya başladılar. Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen bu savaş uçağıyüksek performanslı eğitim uçağı olup aynı zamanda L-29 Delfin'in de yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Buna göre; özellikleri nelerdir? İşte savaş uçağı hakkında merak edilenler!

L 39 SAVAŞ UÇAĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Haberimizin içerisinden özelliklerine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!

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L 39 savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir? L-39 savaş uçağı hakkında merak edilenler!
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