L 39 savaş uçağı nedir, özellikleri nelerdir? L-39 savaş uçağı hakkında merak edilenler!

İdlib'te yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda düşürülen L 39 savaş uçağının ardından vatandaşlar bu uçağın özelliklerini araştırmaya başladılar. Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen bu savaş uçağıyüksek performanslı eğitim uçağı olup aynı zamanda L-29 Delfin'in de yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Buna göre; L 39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? İşte L39 savaş uçağı hakkında merak edilenler!

L 39 SAVAŞ UÇAĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Haberimizin içerisinden L39 savaş uçağı özelliklerine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte detaylar!