Rejimi F16 korkusu sardı

BUGÜN NELER OLDU

Türk F16'sının, Beşar Esad rejimine ait bir uçağı düşürmesi, havadaki diğer rejim uçağının aceleyle üssüne dönmesine neden oldu. Esad rejimine uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmelerinde rejimin kontrol kulesindeki telsizcinin uçağı aramaya çalıştığı duyuluyor. Aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı " bilgisini veriyor. Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib semalarındaki Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuluyor. Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, üsse dönüyor.