Son dakika haberi: Başkan Erdoğan AK Parti grubunda Bahar Kalkanı’ndaki son durumu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çarşamba günleri düzenli olarak yaptığı grup toplantısında kalabalık bir parti grubuna hitap eden Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatının son dakika bilgilerini, etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını ve harekatın devam edeceği zaman dilimi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarında açık kapı kararı ile yurdu terk ederek Avrupa topraklarına geçen göçmenler de yer aldı ve batının samimiyetsiz tutumunun Türkiye'nin sabrını taşırdığının altı çizildi.

Suriye'de ne işimiz var diyenler de Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan önceki konuşmalarında olduğu gibi Suriye'de bu savunmayı yapmazsak sınırlarımızın içerisinde yapmak zorunda kalacağımızı, Suriye sınırının bu nedenle çok önemli olduğunu aktardı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI VE CANLI YAYIN;

BİN YILLIK MÜCADELEMİZDE HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI BOŞA AKMAMIŞTIR

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bin yıldır bu topraklarda hür bir şekilde yaşayabilmemiz, ezanımızı semalarda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehide malum yenileri eklendi. Son olarak İdlib'de rejimin saldırında şehit olan nice canlarımızı toprağa verdik. Makamları ali, şehadetleri mübarek olsun. Bin yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir şehidimizin hiçbir gazimizin tek damla kanı boşa gitmiyor. Bu mücadeleyi hedeflediğimiz şekilde sonuçlandırdığımızda büyük Türkiye'nin inşası yolunda tarihi adımlar atmış olacağız.

BUNU KAVRAMAK KARİYERLE OLMUYOR

Tabi bu tablonun anlamını kavrayabilmek için önce vatan nedir millet nedir şehit kimdir gibi soruların cevaplarını bilmek gerekiyor. Bunları öğrenmenin yolu da öyle sıradan eğitimden, kariyerden falan geçmiyor. Bu metin Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Bunlara ancak yüreğinizde ülke ve millet sevgisi varsa, kalbiniz şehadet özlemiyle yanıyorsa, zihniniz ak ve berraksa vücudunuzun her zerresinde hissederek ulaşabilirsiniz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz diyen ayetlerin manasını kavrayabilmek için önce sağlam bir imana sahip olmak gerekir.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK DİYEN KİŞİ MİLLETİN BOYNUNA ESARET ZİNCİRİNİ GEÇİRMENİN DERDİNDEDİR"

Bu tablo bize ülkemizin bağımsızlığı, onuru, güvenliği için mücadele ederken can veren herkes için özellikle cephede can verenler için şehit olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın karşımıza koyuyor. Bu evlatlarımızın şehadeti konusunda kuşkusu olan önce dönüp kendi inancını, imanını sorgulasın. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için de önce bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Buradan çıkıp da şehitler tepesi boş kalacak diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, boynuna esaret zincirini geçirme derdindedir demektir.

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