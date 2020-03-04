Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Binlerce mülteci sınırdan Avrupa'ya gitmek için harekete geçerken, terör örgütü mensuplarının da mültecilerden istifade ederek Türkiye'den kaçmak istedikleri belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sınır bölgelerinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, mültecilerin arasına sızan bazı Türk vatandaşlarını tespit etti. Kontrollerde, bu kişilerden birisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen Ünal B. olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri bu tespitin ardından Ünal B.'yi 1 Mart'ta gözaltına aldı.