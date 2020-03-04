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haberi: Avrupa sınırında ’cü hainlerden sinsi taktik! kılığına girip...

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları Avrupa'ya kaçmak için yeni taktikler belirlediği ortaya çıktı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri fırsat bilen 'cüler gibi sınırı geçmeye çalışıyor. Sınır bölgesinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri ise mültecilerin arasına sızan FETÖ'cüleri tespit etti ve kıskıvrak yakaladı...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Avrupa sınırında FETÖ’cü hainlerden sinsi taktik! Mülteci kılığına girip...

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Binlerce sınırdan Avrupa'ya gitmek için harekete geçerken, terör örgütü mensuplarının da mültecilerden istifade ederek Türkiye'den kaçmak istedikleri belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sınır bölgelerinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, mültecilerin arasına sızan bazı Türk vatandaşlarını tespit etti. Kontrollerde, bu kişilerden birisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen Ünal B. olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri bu tespitin ardından Ünal B.'yi 1 Mart'ta gözaltına aldı.

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Son dakika haberi: Avrupa sınırında FETÖ’cü hainlerden sinsi taktik! Mülteci kılığına girip...
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