SON DAKİKA: Kritik fuhuş operasyonunda son bilgilere göre 14 gözaltı var

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik son dakika kararıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FUHUŞ YAPAN, YAPTIRAN VE YER TEMİN EDENLER

Operasyonun düğmesine basılmadan önce alınan son ihbarlar üzerine yer tespitleri yapıldı ve harekat başladı. Bu kapsamda gözaltına alınan çok sayıda ismin arasında kadınların da olduğu belirtildi. Bu isimlerin fuhuş yapan, yaptıran ve fuhuşa yer temin edenlere yönelik olduğu açıklanırken son dakika rakamlarına göre tam 14 kişi şu an emniyette işlemleri yapılmak üzere alıkondu.