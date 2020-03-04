Son dakika: ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile ilgili FETÖ gerçeği ortaya çıktı! İşte firari savcıyla röportajı...

Oda TV adlı internet sitesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarına yönelik gizli bilgileri ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle gözaltına Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun; 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından FETÖ tarafından çıkarılan Karşı Gazetesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Barış Terkoğlu'nun, FETÖ'nün kara kutusu olan ve şu anda firarda olan savcı Celal Kara'yla röportaj gerçekleştirdiği, FETÖ'nün ses kayıtlarını yayınlayarak algı operasyonu yaptığı tespit edildi.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK SAVCISINI AKLADI!

Barış Terkoğlu; FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından kurduğu Karşı gazetesinde yazarlık yaptı.

Barış Terkoğlu, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi başlatan, FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurt dışında firarda olan İstanbul Cumhuriyet Eski Başsavcı Vekili Celal Kara'yla röportaj gerçekleştirdi.

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Karşı Gazetesi'nde 18 Mart 2014 tarihinde manşetten yayınlanan röportaj; "17 Aralık Savcısı: Yargılanacaklar" başlığıyla yer aldı. Celal Kara'nın açıklamaları Karşı Gazetesi'nde, "Göreceksiniz haklı çıkacağız, bir sene sonra tablo tamamen değişecek, onlar yargılanacak" şeklinde yer aldı ve FETÖ'nün en önemli ismi aklandı.

Barış Terkoğlu, Celal Kara'yla gerçekleştirdiği röportajı 18 Mart 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştı ve "Bugünkü yazım Karşı Gazetesi manşetinde" ifadelerini kullandı. Terkoğlu, söz konusu röportajın yer aldığı Karşı Gazetesi'nin manşetini de paylaşımına ekledi.

FETÖ'NÜN YASADIŞI SES KAYDINI PAYLAŞTI

Barış Terkoğlu, Twitter'daki şahsi hesabından 25 Şubat 2014 tarihinde FETÖ'nün yasa dışı ses kaydını paylaştı ve "Tapeler savaşında gecenin ilk ses kaydı" ifadelerini kullandı. Terkoğlu'nun paylaştığı haberin Oda TV'de yayınlandığı ancak haberin linkine tıklandığında haberin yayından kaldırıldığı açıkça görülüyor.

Tapeler savaşında gecenin ilk ses kaydı: http://t.co/iYisbpnMlx — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) February 25, 2014

Barış Terkoğlu, 27 Şubat 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından yine FETÖ'nün yasa dışı ses kaydından alıntılar yapılan haberi paylaştı ve "Az önce yayınlanan ses kaydı diyor ki: 'Başbakan Habertürk'e canlı yayın talimatı bile verdi'" iddiadında bulundu.

Az önce yayınlanan ses kaydı diyor ki: "Başbakan Habertürk'e canlı yayın talimatı bile verdi" http://t.co/Sc981trnT4 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) February 27, 2014

FETÖ'NÜN YASA DIŞI KAYITLARINDA YER ALAN İFADELERİ PAYLAŞTI

Barış Terkoğlu, 2 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından Oda TV'de yer alan haberi paylaştı ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarında yer alan ifadeleri kamuoyuna duyurdu. Terkoğlu, "Ses kaydı şike operasyonunu Cemaatçi savcı-polis yapsa da Erdoğan'ın süreci Yıldırım'a karşı kullandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ses kaydı şike operasyonunu Cemaatçi savcı-polis yapsa da Erdoğan'ın süreci Yıldırım'a karşı kullandığını gösteriyor. http://t.co/gnk7vWrDVE — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 2, 2014

FETÖ'NÜN YASA DIŞI KAYITLARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Barış Terkoğlu, 2 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından, "Başbakan'ın son ses kaydı Fenerbahçe'ye operasyon. Anlaşılan Fener'i de "Alo Fatih" diyerek yönetmek istemişler" ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın son ses kaydı Fenerbahçe'ye operasyon. Anlaşılan Fener'i de "Alo Fatih" diyerek yönetmek istemişler: http://t.co/gnk7vWrDVE — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 2, 2014

Barış Terkoğlu, 4 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından, "Erdoğan'ın son ses kaydı insanların canıyla başıya çalıştığı ve hapse düştüğü MİLGEM projesi üzerinden yapılan akçeli hesapları anlatıyor" ifadelerini kullandı ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları üzerinden algı operasyonu gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın son ses kaydı insanların canıyla başıya çalıştığı ve hapse düştüğü MİLGEM projesi üzerinden yapılan akçeli hesapları anlatıyor. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 4, 2014

FETÖ'NÜN MONTAJ SES KAYITLARI ÜZERİNDEN BİLAL ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Barış Terkoğlu, 4 Mart 2014 tarihinde FETÖ'nün yasa dışı ve montajlanan ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef aldı ve "Postacı Bilal'e 'emri olur' diyen eski Federasyon Başkanı, üniversite-hastane sahibi Aydinlar hiç utanmadı mı?" iddiasında bulundu.

Postaci Bilal'e "emri olur"diyen eski Federasyon Başkanı,üniversite-hastane sahibi Aydinlar hiç utanmadi mi? pic.twitter.com/QIvlw94jnG — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 4, 2014

FETÖ'NÜN YASA DIŞI SES KAYITLARI ÜZERİNDEN BAŞBAKAN, MİT MÜSTEŞARI VE GENELKURMAY BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Barış Terkoğlu, 27 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları üzerinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müstaşerı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i hedef aldı ve "Bu ses kaydı Erdoğan'ı, Fidan'ı, Özel'i aynı mahkemede sanık yapar. Anayasadaki en ağır suçla yargılanırlar" iddiasında bulundu.

Bu ses kaydı Erdoğan'ı, Fidan'ı, Özel'i aynı mahkemede sanık yapar. Anayasadaki en ağır suçla yargılanırlar. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 27, 2014

Barış Terkoğlu, 28 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından yine FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarından algı operasyonu yaptı ve "Dünkünün yanına Öcalan'ın 'Erdoğan'ın tüm işlerini ben yürütüyorum, MİT'in gizli yöntemlerini' tapesini ekleyin SSÖ'nün çıkışlarını anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Dünkünün yanına Öcalan'ın"Erdoğan'ın tüm işlerini ben yürütüyorum,MİT'in gizli yöntemlerini"tapesini ekleyin SSÖ'nün çıkışlarını anlarsınız — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 28, 2014

KENAN KIRAN/SABAH