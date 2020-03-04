Son dakika: Türkiye'nin İdlib harekatı ve mülteci kararı sonrası Ankara'da baş döndüren diplomasi trafiği!

Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ve mültecilerin Avrupa'ya gidişi için kapıları açmasıyla birlikte Ankara'da büyük bir diplomasi hareketliliği yaşanıyor. ABD ve AB heyetleri bugün de Türkiye'deki temaslarına devam edecek.

Ankara'ya ilk gelen ABD heyeti oldu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft önceki gün Ankara'ya geldi. Jeffrey, temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı önceki akşam ziyaret etti. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in da bulunduğu görüşmede İdlib başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Jeffrey, bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye'nin İdlib'deki rejim saldırılarına karşı başlattığı harekat ve ortaya çıkan insani krizin sona erdirilmesinde yapılabilecek ortak çalışmalar detaylı olarak görüşülecek.

AB KONSEY BAŞKANI GELİYOR

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.