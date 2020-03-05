Dini musiki öksüz kaldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında hayatını kaybetti. Eskişehir-Ankara karayolunun Polatlı Duatepe mevkisinde İsmail Coşar'ın (70) kullandığı otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar olay yerinde hayatını kaybetti. Merhum Coşar ve eşi bugün Kocatepe Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Doğumla okunan ezandan ölümle okunan selaya kadar hayatımıza eşlik eden dini musikimizin mümtaz temsilcilerinden Hafız İsmail Coşar hocamıza ve eşlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yokluğu, İstanbul usulünü Ankara'da öksüz bıraktı" dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okumuş, vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırmıştı.