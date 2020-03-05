İngiliz ajanın ölümüyle ilgili verilen takipsizliğin gerekçesi ortaya çıktı!

İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde 11 Kasım 2019 günü cansız bedeni bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararının gerekçesi ortaya çıktı.

Savcılıkça verilen 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar'da Mesurier'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Büyükadada bulunan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kayıtlarının temin edildiği kaydedildi. Mayday Arama Kurtarma ve Danışmanlık Hizmetleri Ş.T.İ. çalışanları ve Mesurier'in Büyükadada'daki evinin çalışanları ile çevrede olayla ilgili bilgisi olabilecek diğer şahısların ifadelerine başvurulduğu anlatıldı. Soruşturma kapsamında olayı aydınlatmaya yönelik Mesurier'in oturduğu bina ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının, bölgedeki işyeri, kamu binaları ve MOBESE kayıtlarının titizlikle incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleşme anına ait herhangi bir görüntü kaydına rastlanmadığı gibi binanın çardak ve sundurma diye tabir edilen yeri ile ilgili görüntülere ulaşılamadığı kaydedildi.

Kararda, bina içerisindeki alarm sistemi kayıtlarının incelenmesinde alarm sisteminin kurulu bulunduğu zaman dilimi içerisinde herhangi bir alarm kaydına rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

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EŞİNİN GOOGLE ARAMALARI ŞAŞIRTTI

Mesurier'in iş yeri ve ikametindeki dijital materyaller ile kendisine ve eşine ait bilgisayarlar ve cep telefonlarının incelendiği, ölenin eşine ait cep telefonunun incelenen web geçmişinde olay günü saat 02:45 – 02:47 aralarında 'Stres Belirtileri', 'Sinir Bozukluğu belirtileri', 'Klinik depresyon belirtileri' terimlerinin Google arama motorundan aratıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda bunun dışında soruşturmaya ışık tutacak bir bilgi veya belgeye ulaşılamadığı anlatıldı.

'PSİKİYATRİ DOKTORUNA GİDİN' ÖNERİSİ

Kararda, Mesurier'in Büyükada'da bulunan evlerinde bahçıvan olarak çalışan M.V.K.'nin de ifadesine yer verildi. Bahçıvan M.V.K. ifadesinde, 9 Kasım günü öğleden sonra yürüyüşten gelen Mesurier ve eşi Emma Hewing'in ikamete çıkmadıklarını, akşam üstü Mesurier'i tansiyon rahatsızlığından dolayı adada bulunan hastaneye götürdüğünü anlattı. Yanlarında Emma ve evin hizmetlisinin de bulunduğunu. Emma'nın hastane kayıt işlerini yaparken Mesurier ile telefonla görüştüğünü, telefon görüşmesi bittiğinde Emma'nın ağladığını belirtti. Muayene odasında birlikte olduklarını, o sırada doktorun Mesurier ile ilgili devamlı kullandığı bir ilacın olup olmadığını sorduğu ve bunun üzerine Emma'nın bir ilaç ismi söylediğini kaydetti. Mesurier'e sakinleştirici iğne ve dil altı tansiyon ilacı verdiklerini, pazartesi günü psikiyatri doktoruna gitmeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı… Ertesi gün James ve Emma'yı iskeleye bıraktığını, James'in kendisine iki sefer sıkı şekilde sarıldığını, daha önce bu şekilde sarılmadığını kaydetti.





"BENİM BURADA İŞLERİM BİTTİ"

Kararda Büyükada'da bulunan evin temizlik işçisi G.F.'nin de ifadesine yer verdildi. G.F., genelde güler yüzlü olan Emma ve James'in o gün morallarinin bozuk olduğunu, James'in kendisine 'Gel otur, seninle konuşmamız gerek. Benim burada işlerim bitti. Buradan gideceğiz. Senin de işine son veriyoruz' dediğini kaydetti… G.F. ifadesinde, doktora gittikleri sırada doktor ile James'in rahatsızlığı hakkında konuştuklarını, uykusuz kaldığını, 2-3 gündür uyuyamadığını söylediğini belirtti. Doktor kullandığı ilaçları sorduğunda Mesurier'in 'psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum' dediğini ifade etti.

Savcılıkça, Mesurier'in rahatsızlığı nedeniyle 9 Kasım günü muayene için gittiği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Acil Yeşilalan Polikliniği'nin verdiği raporda, 'Yakınması, uyuyamaması, stres, Spralex kullanıyor, Psikiyatri Polk kontrolü önerildi' şeklinde tespitlere yer verdildiği belirtildi.

ÖLDÜĞÜ GÜNE RANDEVU ALMIŞ

Kararda, soruşturma kapsamında Galata Poliklinik isimli sağlık kurumundan yazı alındığı, yazıda 11 Kasım günü saat 11:15 için randevu alındığı ancak randevuya saatinde gelen olmadığı belirtildi.

Savcılık, James Mesurier'in ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiğini, olayın bir başkası tarafından kasten gerçekleştirildiğine dair herhangi bir iddia ve delilin bulunmadığını, olayın gerçekleşmesinde üçüncü kişilere atfı kabil bir kusur veya suçun tespit edilemediğini kaydetti. Olayla ilgili bu nedenle Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



