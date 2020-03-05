Son dakika haberi! İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu...

Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Valiliğin Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Mutabakatı'nda alınan kararlar gereğince İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alıyor. TSK'nın bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor. Rejim güçlerinin 27 Şubat gecesi düzenlediği alçak saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş, TSK Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatarak rejim unsurularını vurmaya başlamıştı. Karadan ve havadan düzenlenen operasyonlarda 3 bin 500'e yakın rejim askeri öldürüldü.

Ruhun şad olsun Şehidim 🇹🇷



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/TjKxslwo8b — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) March 5, 2020