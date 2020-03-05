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Son dakika: 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

Son dakika haberi... 'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi. İran, Çin'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:11 ABONE OL
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu
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