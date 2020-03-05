Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İtalyan yolcuda çıktı...

! bir ülkeye daha sıçradı! İtalyan yolcuda çıktı...

Gelen haberine göre Güney 'ya da sıçradı. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 16:21 ABONE OL
Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İtalyan yolcuda çıktı...

Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29'a ulaştı.

Cem Yılmaz'dan yeni aşkı Serenay Sarıkaya'ya yeni araba! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı evlilik yolunda mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İtalyan yolcuda çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA