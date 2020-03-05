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Son dakika... Sınırda hareketlilik! Çok sayıda araç sınırdan geçti...

'ten 'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere akaryakıt takviyesi yapıldı. Akaryakıt yüklü çok sayıda tanker 'ndan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere doğru ilerledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika... Sınırda hareketlilik! Çok sayıda araç sınırdan geçti...

Kilis'ten Suriye'de Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere, lojistik faaliyetleri kapsamında burada bulunan askeri araçlar için akaryakıt gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderilen akaryakıtın harekat bölgelerine güvenlik birimlerinin kullanması için gönderildiği öğrenildi.

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Son dakika... Sınırda hareketlilik! Çok sayıda araç sınırdan geçti...
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