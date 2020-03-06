Darbe girişimi davasında eski binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin, eski yüzbaşı Kadir Acar ve eski üsteğmen Musa Köse, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada, müşteki olarak TBMM avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

MİT TIRLARI İHANETİNİN ORGANİZATÖRLERİ İLE GÖRÜŞMELERİ ÇIKTI

Savcı, ayrıca sanıklar Bilgin, Acar ve Köse'nin Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranması işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan FETÖ'nün sivil imamlarıyla operasyonel hat üzerinden görüşme yaptıklarının tespiti dikkate alınarak "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Bilgin, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.

Şırnak'ta darbe girişimine katılmadığını öne süren Bilgin, ''Ben 13 Temmuz tarihinde tüm teçhizatımı tayinim nedeniyle askeri birliğe teslim ettim. Darbe girişiminden haberim yoktur. Ayrıca MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulması olayıyla da bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bilgin'i ''cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına, sanıklar Acar, Köse ve Koç'un ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklulukta kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi.

Heyet, ayrıca sanıklar Bilgin, Acar ve Köse'nin "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ise ayrı ayrı beraatine hükmetti.

23 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Davada 19'u ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin ve eski yüzbaşı Kadir Acar'ın "cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık eski üsteğmen Musa Köse'ye 9 yıl hapis cezası vermişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kurulan mahkumiyet kararını, 4 sanık yönünden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.