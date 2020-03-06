FETÖ’cü hainlerden çifte ihanet! İdlib şehitlerini aşağıladılar, ODA TV’ye destek verdiler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, İdlib Harekâtı sonrası sosyal medya mecrasında saldırılarını sürdürürken ODA TV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunu deşifre etmesini ise destekledi. Özellikle İdlib'deki şehitleri emellerine alet etmek için kullanan FETÖ, 'sosyal medya teröristleri' ile şehitlik makamına, Peygamber Ocağı olan TSK'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da hedef seçerken ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç'a desteklerini esirgemedi.

ŞEHİTLERİ VE ŞEHİTLİK MAKAMINI AŞAĞILADI

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Emre Uslu, dün yaptığı paylaşımda "Başınızda askerini satıp bir diktatörün önüne yatmış bir general ile üç kuruş için ülkesinin onurunu satıp bir zibidinin önüne yatmış bir diktatör varsa onlar için şehit mehit olmayın çocuklar. Aziz hatıranızı da satarlar, sattılar da..." diyerek hem şehitlik makamını hem de Peygamber Ocağı olan askeriyeyi hakaret ederek aşağıladı.

ODA TV GÜNDEMLERİ OLDU

FETÖ mensupları, ODA TV'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun bilgilerini deşifre ettiği haber sonrasındaki gelişmelerle ilgili paylaşımları dikkat çekti. ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabirinin tutuklanmasına da FETÖ mensuplarının karşı çıktıkları görüldü.

Firari FETÖ'cü Said Sefa'nın "Odatv çalışanlarının tutuklanması, sitenin kapatılması MİT'teki kliklerin savaşıdır. Fidan+Eskintancı/SADATçı kısaca Erdoğancı klik yenilikçi Avrasyacıları bertaraf ediyor. Soner Yalçın'ın aşağıdaki deşifrasyonu dananın kuyruğunun koptuğu andı! Soner Yalçın'ı almadan durmazlar" diyerek MİT Kanunu'nun 27. Maddesini ihlal ettiği için Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklandığını görmezlikten geldi.

ŞEHİT MİT MENSUBUNUN DEŞİFRESİ İRTİBATLI KİŞİLERİ TEHLİKEYE SOKTU

ABD'deki firari FETÖ'cü Adem Yavuzaslan, "Mevcut yargı ve medya düzeni ile @RTErdogan bir günde Doğu Perinçek ve avanesini tutuklar, İlker Başbuğ'un rütbelerini sökebilir. Yeter ki bu hamlesinin kendisine oy getireceğine inansın" diye yazdı.

HUKUK DIŞI HABERE FETÖ'DEN DESTEK

Tuncay Opçin "Barış Terkoğlu'nun gazetecilik adına yaptıkları-yapmadıkları, meslektaşlarınca tartışılır, değerlendirilir. Elinde kalem olanın yeri, hapishanenin dört duvarı değildir" diyerek ODA TV'nin hukuki olmayan haberine destek vermiş oldu. Bir diğer firari FETÖ'cü Tarık Toros da "Hukukun/gazeteciliğin öldüğü ülkede Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması adalet/hürriyet kavramları üzerinden açıklanamaz.

Oda TV iyi biliyor, verilen mesajı. Umarım ve dilerim serbest bırakılır. Mahalle aynı mahalle, 'gazetecilik suç değildir' deyişini hatırladı, bu da bir şey" diyerek desteğini sürdürdü. 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Barış Terkoğlu'nu FETÖ yapısı tutuklamamış gibi konuşan Tarık Toros, sosyal medyada yer alan programda ODA TV'yi savundu. Daha sonrada ODA TV'nin cezaevinde olan FETÖ'cülerin davalarına gitmedikleri ve destek vermedikleri için serzenişte bulundu.

Bilindiği gibi Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), dün akşam saatlerinde Oda Tv'nin yayınını 5651 sayılı kanun çerçevesinde durdurmuştu.