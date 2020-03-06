Nedim Şener’den Ayşenur Arslan’a Oda TV ayarı

Oda TV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunu sitesinde deşifre etmesi sonrası sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni ve muhabiri Hülya Kılınç tutuklandı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), dün akşam saatlerinde Oda TV'nin yayınını 5651 sayılı kanun çerçevesinde durdurdu.

Sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan bugün ifadeye davet edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Pehlivan'a çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararı öncesinde sosyal medyada ise gazeteciler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

NEDİM ŞENER'İ ADLİYEYE ÇAĞIRDI

Halk TV ekranlarında görülen Ayşenur Arslan Barış Pehlivan'a destek için geldiği İstanbul Adliyesi'nde sosyal medya hesabından Hürriyet yazarı Nedim Şener'e çağrıda bulundu. Twitter hesabından "Bir zamanlar FETÖ kumpasıyla birlikte yargılandığı Barış Terkoğlu cezaevinde. Barış Pehlivan da şu anda tutuklama talebiyle mahkeme karşısında. Onu da destek için Çağlayan'a bekliyorum" dedi.

BARIŞ PEHLİVAN VE AHMET ŞIK İLE BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Dört saat sonra ikinci bir tweet atan Ayşenur Arslan, "Nedim Şener'e çağrıda bulunmuştum. Aranan isme ulaşılamadı! Onun yerine sevgili Ahmet Şık koşa koşa geldi ve Barış Pehlivan ile duruşma öncesi bir Adliye Hatırası çektik" diyerek İstanbul Adliyesi'nden Pehlivan ve HDP'li Ahmet Şık ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

NEDİM ŞENER: "MİT MENSUBUNUN VE MAĞDUR OLAN AİLESİNİN HUKUKUNU HAKKINI SAVUNUN"

Bunun üzerine gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından "Edirnekapı şehitliğinde işim vardı, geç gördüm Ayşenur hanım, ama önce siz ülkesi için şehit olan MİT mensubunun ve mağdur olan ailesinin hukukunu hakkını savunun sonra isterseniz bir araya geliriz. Bir de PKK'ya terörist diyemeyenlerle beni yan yana koymayın!" diyerek cevap verdi. Bu cevap sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ayar' olarak değerlendirildi.