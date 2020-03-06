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OdaTV hakkında son dakika kararı! ve Hülya Kılınç tutukandı; kapatıldı...

Sabah saatlerinde BTK'dan gelen son dakika haberine göre OdaTV'nin internet sitesine erişim engellendi! OdaTV'nin Sorumlu Haber Müdürü ve Hülya Kılınç ise MİT Kanunu'nda düzenlenen "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklandı. OdaTV'ye neden girilemiyor? Hülya Kılınç; Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenazesinin haberini yapmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla OdaTV'ye erişim engellendi! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 07:55 ABONE OL
OdaTV hakkında son dakika kararı! Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutukandı; Oda TV kapatıldı...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun son dakika kararından sonra "OdaTV'ye neden girilemiyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alırken Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenini haberleştiren OdaTV'nin haber müdürü ve haberi yapan muhabir tutuklanmıştı. Tutuklanan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın dışında OdaTV Ankar Haber Müdürü Müyesser Yıldız da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezası aldı.

ERİŞİM ENGELİ!

OdaTV internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişime engellendi. Dün gece OdaTV internet sitesine girmek isteyenler siteye ulaşamadı. Engele ilişkin BTK kararında, "5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 05/03/2020 tarihli kararına istinaden bu internet sitesi hakkında idari tedbir uygulanmaktadır" denildi.

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OdaTV hakkında son dakika kararı! Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutukandı; Oda TV kapatıldı...
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