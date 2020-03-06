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Son dakika: şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında detaylar belli oldu: Organize eylem tespiti

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın () yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri, kimlikleri ve fotoğraflarını yayınlayan Oda TV adlı internet sitesine yönelik açtığı soruşturmada detaylar belli oldu. İlgili soruşturmada “organize eylem” tespiti yapıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen deliller, MİT şehidinin resmi giyimli fotoğrafının kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiği, cenaze görüntülerinin ise uzak bir mesafeden gizli olarak çekildiği belirlendi. Bu kişilerin kısa sürede tespit edilmesi için çalışmaların yoğunlaştığı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları:

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında detaylar belli oldu: Organize eylem tespiti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şehit olan MİT personelinin deşifre edilmesi soruşturmasında, cenaze törenini uzak bir mesafeden gizlice görüntüleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Başsavcılık, MİT şehidinin fotoğrafının herhangi bir açık kaynaktan temin edilmesinin mümkün olmadığı, kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiği değerlendirmesi yaptı. Şehidin fotoğrafı, cenaze töreninin gizlice görüntülenmesi ve bu yolla kimliğinin, ailesinin deşifre edilmesinin bir plan dahilinde, organize eylem olduğu tespiti yapıldı.


(ODA TV'NİN SKANDAL MANŞETİ)

ŞEHİDİN FOTOĞRAFI RESMİ PLATFORMDAN

Soruşturmada MİT şehidinin resmi bir giyim tarzı ile çekilmiş, isim ve soy isminin baş harfi ile doğum ve şehit olduğu tarihin yer aldığı fotoğrafın herhangi bir açık kaynaktan temin edilemeyeceği tespiti yapıldı. Fotoğrafın, kimliklerinin belirlenmesine çalışılan şüpheliler tarafından hukuka aykırı şekilde, kurumsal veya resmi bir platformdan ele geçirildiği kaydedildi. Fotoğrafın görüntü kalitesini inceleyen Başsavcılık, kopyalanmış olmadığı sonucuna vardı.

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ŞEHİDİ İFŞA ETMEK İÇİN CENAZE TÖRENİ GİZLİCE GÖRÜNTÜLENDİ

MİT mensubu şehidin cenaze törenine dair fotoğrafta, katılan kişilerin uzak bir mesafeden gizlice görüntülendiği belirlendi. Soruşturma konusu görüntüleri çeken şüphelilerin belli bir mesafeden cenaze törenini izleyerek, hedefleri doğrultusunda cenaze törenini görüntülü olarak kaydettikleri tespit edildi. Soruşturmada, organize bir eylem olduğu değerlendiren şehidin fotoğrafının ele geçirilmesi ve cenazenin gizlice kaydedilmesi eylemlerinin, tören sonrasında ifşa edilerek yayılması amacıyla gerçekleştirildiği sonucuna ulaşıldı.

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Son dakika: MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında detaylar belli oldu: Organize eylem tespiti
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