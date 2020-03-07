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’da binler şehidine veda etti

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Iğdır’da binler şehidine veda etti
Suriye İdlib'de rejim saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı dün memleketi Iğdır'a getirildi. Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen ilk törene, yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel ve vatandaşlar katıldı. Oğlunun üniformasını giyen Nazlı Kara, bir kadın askerin yardımıyla ayakta durabildi. Kara son yolculuğuna binler tarafından uğurlandı. Şehidin cenaze namazı, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'nde kılındı. Vali Ünlü, şehidin tabutunun sarıldığı bayrağı baba Asker Kara'ya verdi. Bayrağı alan Asker Kara, "Oğlum seninle gurur duyuyorum" diyerek, öpüp alnına koydu.
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Iğdır’da binler şehidine veda etti
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