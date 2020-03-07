Kahraman eşini üniformayla uğurladı

GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ

BAHAR Kalkanı Harekatı'nda rejim saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'ndeki cenaze töreninde bir astsubay, safta duran şehidin kardeşi Mustafa'nın ayakkabı bağcıklarını bağladı. Şehidin annesi Döne ve Süleyman Kaya yakınları tarafından teselli edildi. Bir yıl önce evlendiği eşini asker üniforması giyerek törene katılan Zeliha Kaya, al bayrakla sarılı tabuta dokunarak eşini son yolculuğuna uğurladı. Şehit Kaya, öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.