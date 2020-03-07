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’nın yeni belediye başkanı seçildi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Yalova’nın yeni belediye başkanı seçildi
Yalova Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine AK Partili Meclis Üyesi işadamı Mustafa Tutuk Belediye Başkan Vekil olarak seçildi. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda Belediye Başkanı Salman'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nin olağan toplantısında seçim yapıldı. Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde iki aday yarıştı. AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı.
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Yalova’nın yeni belediye başkanı seçildi
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