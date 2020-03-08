Bilal Erdoğan, İtalyan şefle sıfır atık yemek yaptı

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "sıfır atık" temasıyla düzenlenen "Cemre Çarşısı" etkinliğini ziyaret etti. Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantları, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi olan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte gezen Erdoğan, etkinlikte elde edilen tüm gelirin İdlib'deki şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağını belirtti. Bilal Erdoğan daha sonra önlük giyerek ünlü İtalyan şef Claudio Chinali ile Passatelli isimli yemek yaptı. Yemekte kullanılan malzemelerden atık çıkarılmaması ve fazla malzemelerin çöpe atılmayarak yemekte kullanılması dikkat çekti.