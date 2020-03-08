Mermi, bomba, gasp! Yunan’ın gözü döndü

İnsan hakları, demokrasi savunucusu Avrupa'nın maskesini Türkiye'nin "açık kapı" politikası düşürdü. 4 milyonu bulan sığınmacıya karşı Türkiye'nin tüm çağrılarını karşılıksız bırakan Avrupa, mültecilere sınırları kapatırken, insanlık dışı şiddete de gözlerini kapadı. Denizden geçen mültecilerin botlarını patlatıp, sınır kapısında 3 mülteciyi katleden Yunanistan, sınırda gaz bombası, tazyikli su kullanmaya devam ederken, mülteciler gasp edildikten sonra çırılçıplak soyularak geri gönderiliyor. Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor. Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.



GEÇİŞLER SÜRÜYOR

Edirne'de kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı. Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.





3 BİN 500 SIĞINMACI BEKLİYOR

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor. Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor. Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.



MASKELER DÜŞTÜ

"21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi herhalde, 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Ama bu olay bir meselenin anlaşılmasına da vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu."



AVRUPA İÇİN BİR UTANÇ

Almanya'dakı pek çok çocuk ve insan hakları kuruluşu, federal hükümeti Yunanistan'dan göçmen almaya çağırdı. Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Heinz Hilgers, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den çocuk yaştaki sığınmacıların ve çocuklu ailelerin alınmasına karşı gösterdiği direnişten vazgeçmesini talep etti. Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Hilgers, sadece Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 7 bin çocuğun bulunduğunu, oradaki koşulların "Avrupa için bir utanç" olduğunu söyledi.



DENİZ GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

Sahıl Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor."



YARALI SIĞINMACI TEDAVİ EDİLİYOR

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sahra çadırında tedavi ediliyor. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 sağlık personelinin sahada ve 4 sağlık çadırında görev yaptığını söyledi. Ateşli silah, plastik mermi yaralanması ve gazdan etkilenen çok sayıda sığınmacının olduğunu ifade eden Kalkan, Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri ve plastik mermilerin zaman zaman çadırlara da isabet ettiğini dile getirdi. Kalkan, tüm sağlık personelinin gaz maskeleriyle görev yaptığını bildirdi.



GÖÇMEN BOTUNU BATIRACAKLARDI! SAHİL GÜVENLİK, YUNAN BOTUNU KOVALADI

İzmır'ın Dikili ilçesi açıklarından Yunan adalarına geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırılmak istenen bottaki göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yunan botunun kovalanarak karasularımızdan çıkma anı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yunan botunun karasularımızdan kovalanarak çıkma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kovalama esnasında, botu kullanan Sahil Güvenlik çalışanının, "Yeterli mi komutanım" dediği görüldü. Çeşme'de de botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen sığınmacılar sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.