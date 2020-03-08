S-400 anlaşmasında SON DAKİKA! İşte tarihi değiştirebilecek son durum

Askerlerimizin şehit olduğu alçak saldırının ardından rejime verdirilen ağır kayıplar sonrasında Rusya'ya garantör ülke olarak verilen sözlerin tutulması çağrısı yapılmıştı. Ardından Rusya'da Vladimir Putin'in daveti üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle yapılan görüşme sonrasında ateşkes ve normalleşme süreci anlaşması dünyaya ilan edilmişti. Rejimin saldırganlığı ile zedelenen Türk – Rus ilişkileri de son anlaşma ile normalleşme sürecine girdi ve S-400'ler konusunda da kritik bir son dakika bilgisi kulislere düştü. Buna göre bir süre önce Türkiye'ye gelen S 400'lerin kurulumunun Nisan ayından Mart ayına çekilmesi gündeme geldi.

TÜRKİYE KARARLI

İdlib'de yaşanan gerilim sonrasında ABD ile temas trafiğinde bir kez daha masaya koz olarak konulan Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin kurulum çalışmaları Türkiye'nin kararlılığı ile devam ettiriliyor.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: SİSTEM DAHA ERKEN BİR TARİHTE DEVREYE ALINABİLİR

Yapılan anlaşmalar sonrasında arka arkaya Türkiye'ye gelen uçaklarla Ankara'da Mürted Havaalanına getirilen ve kurulumu Türk ve Rus uzmanlar nezaretinde yürütülen S-400'ler Azeri uzmanların da katkılarıyla hızlandı. Nisan itibarıyla aktif hale getirilmesi beklenen sistemin kurulumu ve buna bağlı olarak eğitimlerin verilmesi aşaması neredeyse tamamlandı. Personele, Rusya ve ardından Ankara'da yer dersleri verildi. Sistemin havadaki testleri de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayını işaret ettiği sistemin aktivasyonu için gerekli hazırlıklar bu ay tamamlanıyor. Sistemin devreye alınmasının daha erken bir tarihe de çekilebileceği belirtiliyor.