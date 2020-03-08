Son dakika haberi: Kral Selman öldü? iddialarına yanıt niteliğinde görüntü

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle 20'den fazla prens tutuklandı. Tutuklanan prensler arasında Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

Öldüğü iddia edilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ortaya çıktı | Video

KRAL SELMAN'IN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ! YANIT NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜLER

Arap medyası ve ABD medyasında Kral Selman'ın öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Resmi Suudi haber ajansı ise 'Kral Selman'ın öldü?' iddialarına yanıt niteliğinde görüntüler servis etti. Görüntülerde Kral Selman bir takım belgeler okurken ve Ukrayna ile Uruguay'a yeni atanan Suudi büyükelçilerinin yemin töreninde el sıkışırken görülüyor.