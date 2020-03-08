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Son dakika haberi: öldü? iddialarına yanıt niteliğinde görüntü

Kralı Selman bin Abdülaziz'in öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Arap basınında son dakika olarak duyurulan haberlerde ’ın öldüğü iddia edildi. Az önce paylaşılan fotoğraflarda ise Kral Selman’ın öldüğü iddialarına yanıt niteliğinde görüntüler yer aldı. 'ın büyükelçi atarken çekilmiş görüntüleri servis edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Kral Selman öldü? iddialarına yanıt niteliğinde görüntü

'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle 20'den fazla prens tutuklandı. Tutuklanan prensler arasında Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

Öldüğü iddia edilen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ortaya çıktı | Video

KRAL SELMAN'IN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ! YANIT NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜLER

Arap medyası ve ABD medyasında 'ın öldüğü iddiaları dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Resmi Suudi haber ajansı ise 'Kral Selman'ın öldü?' iddialarına yanıt niteliğinde görüntüler servis etti. Görüntülerde Kral Selman bir takım belgeler okurken ve Ukrayna ile Uruguay'a yeni atanan Suudi büyükelçilerinin yemin töreninde el sıkışırken görülüyor.

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Son dakika haberi: Kral Selman öldü? iddialarına yanıt niteliğinde görüntü
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