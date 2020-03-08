Zulme dayanamadı sessizce uğurlandı

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sürgün zulmünün ardından işten çıkarılmasına kalbi dayanamayıp kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ASMEK) eski Koordinatörü Alev Aslangiray (38), Konyaaltı Cemevi'nde düzenlenen sade bir cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



AORT DAMARI YIRTILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem ASMEK Koordinatörü olarak görev yapan Alev Aslangiray, evinde fenalaştı. Yakınlarını arayarak kendisini hastaneye götürmelerini istedi. Yakınları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslangiray'a ilk etapta bir teşhis konulamadı. Gece saatlerinde ise yapılan testler sonucunda yüksek tansiyona bağlı olarak aort damarının yırtıldığı belirlendi. Ameliyata alınan Aslangiray, değerlerinin normale dönmesi için bir süre uyutuldu. Ancak Cuma günü saat 17.00 sıralarında kalbi duran Aslangiray, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Endüstri mühendisi Alev Aslangiray, ASMEK Koordinatörü olarak görev yaptığı sırada geçen yıl Gazipaşa'ya görevlendirilmiş, yeni yılda ise sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarılmıştı. Aslangiray cenazesi Konyaaltı Cemevi'nde Alevi Dedesi Kenan Akbaba'nın yaptırdığı törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Menderes türel ve eşi de katıldı. AK Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Ercan Merthatun, yapılan zulüm sonucunda gencecik bir hayatın yok edildiğini söyledi. CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve geldiği ilk günden beri Alevi toplumuna yönelik bir linç kampanyası yürüttüğünü iddia eden Merthatun, "Yapılan bu zulmü ve yaşan acıyı Alevi toplumu göz ardı etmeyecektir" dedi



AZRAİL İLE YARIŞIR

Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil ise sonunda sürgünlerin can aldığını söyledi. Kandil, "Sonunda olacağı buydu. Böcek'in sürgünleri ölüm boyutuna ulaştı. Bu gidişle Azrail'le yaraşacak. İnsanların hayatına mal olan bu işçi sürgünleri ve kıyımlarına derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı. SABAH

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