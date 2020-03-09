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Başkan Erdoğan Belçika'da

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 19:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan Belçika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

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Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.

Brüksel'e inen Başkan Erdoğan, kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa seslendi. Koronavirüs salgınından Türkiye ile Avrupa ülkelerinin ikili ilişkilerine kadar birçok konuya değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye-Avrupa arasındaki ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.


Son ölümlerin ardından dünyayı korkutan koronavirüs salgınına da değinen Başkan Erdoğan, "Tedbirleri almaya devam etmeliyiz. Gerisi Allah'tan" ifadelerini kullandı.

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