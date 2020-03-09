Başkan Erdoğan: Sadece bu yollar bile nereden nereye geldiğimizin ispatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ege, Marmara Ve İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan Silivri'deki Kınalı gişeleri önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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* "Bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açıyoruz. Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devreye aldık. Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29.5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor. Otoyolun farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımız kesintisiz, güvenli seyahat imkanına kavuşacak. İşte AK Parti iktidarı budur. Laf değil, iş! 352 milyon dolarlık bir yatırımla hizmete aldığımız projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.







KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA KARARLIYIZ

* Bu kardeşinizin çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bugüne kadar 11 farklı üniversite bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Ufku ari, vizyonu sığ, önyargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilemeyecek kadar mühim bir projedir. İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

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Bu arada Silivri Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Erdoğan, daha sonra vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'na geçti. Erdoğan, ziyaretin ardından otobüsün üzerinden halka seslendi. Erdoğan, buradaki konuşmasında da "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız" dedi.







SİZİN HAYALLERİNİZ BİLE BUNA YAKLAŞAMAZ

Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?" Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor. Ey CHP zihniyeti sizin bırakın icraatlerinizi, hayalleriniz bile buna yanaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece AK Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar. 2 hafta önce İzmir'de yine önemli bir eserin açılışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'in milletvekili. Ona da hafta içi davet yaptım muhakkak gel. Gelmedi. Toplantıda sordum; "burada mı?" diye. Yok! Otoyol ile İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 45 dakikaya indirdik.







TEMİZLEME HAKKIMIZ SAKLI

Ülkesi PKK/PYD işgalindeki Esad rejimi, İdlib'i yok etmeye kalkıp varil bombalarıyla bunları yapmıştır. Bölücü örgütün bölgedeki varlığı sona ermeden Suriye'de düzen sağlanamaz. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır. Tek gayemiz ülkemizdeki 3.6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1.5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir. Türkiye insani krizin çözümünde daha ısrarcı olacaktır. Ne söylediysek arkasındayız. Verilen sözlerin tutulmaması halinde buraları kendi yöntemimizle temizleme hakkını saklı tutuyoruz. Moskova'daki görüşmede de unutulmamalıdır ki biz ateşkesi sadece İdlib'deki krizde daha fazla kan dökülmemesi için yaptık. Rejim anlaşmayı bozarsa, bu zalimlerin üstüne daha şiddetli gideriz.







ŞEHİT ANNELERİNİN SÖZLERİ ERDOĞAN'I AĞLATTI

Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve şehit annelerinin konu edildiği özel video yayımlandı. Videoda 7 şehit annesinin sözleri Başkan Erdoğan'ı da ağlattı. İşte o sözlerden bazıları:

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar: Şehitlik ona çok yakıştı. Batman'da şehit olan müzik öğretmeni

Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın: Allah'a şükür mertebesi çok yüksek.







Diyarbakır Sur'da şehit düşen bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşdemir: Bir taraftan çok büyük acı, bir taraftan çok büyük bir mükafat. Biliyorum ki evladımın yeri çok güzel.

Hakkari Yüksekova'da 2015'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın annesi Sultan Aksarı: Oğlum meyve fidelerini çok sevdi. Ama o meyveleri göremedi. O şehit olduktan sonra nar, kivi hepsi meyve verdi.

Kıbrıs'ta bakım faaliyetleri esnasında şehit olan Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu: Vatan için hiçbir şeyi gözüm görmez. Vatan için ölüyorsak ne mutlu bize.

Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran 'Şehit anneleri' videosu | Video