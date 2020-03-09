SON DAKİKA! PKK sığınağındaki seçim belgeleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen son dakika bilgisine göre Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Şubat'ta Yukarıölek köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu"nda tespit edilen teröristlere ait sığınakta, seçimlere ilişkin belgelerle bazı dokümanın bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Skandala ilişkin görüntüler henüz ortaya çıkmıştı. Başsavcılık zaman kaybetmeden konuyla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattı.

TERÖRİSTLERİN OLDUĞU SIĞINAKTA!

Sığınakta 2014 yılı mart ayındaki yerel seçimlerle 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait "milletvekilliği seçim sonuçları ve toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman, sıcak su torbası ve tapu senedi" bulunmuştu.