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Davası’nda son dakika! 'e tutuklama

suç örgütü davasında son dakika gelişmesi: isimli sanık tutuklandı. ’ndan yararlanmak istemediğini belirten ve ifadesini geri çektiğini açıklayan sanık hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkemedeki ifadesinde emniyette istismar edildiğini açıklayan sanık Merve Bozyiğit’in beyanı üzerine sorgusunda bulunan avukat ve polis memurunun ifadesi alındı. Tanık beyanlarının ardından sanık Merve Bozyiğit’in tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 13:14 ABONE OL
Adnan Oktar Davası’nda son dakika! Merve Bozyiğit'e tutuklama

Devam eden Adnan Oktar suç örgütü davasında Merve Bozyiğit isimli sanık için tutuklama kararı çıktı. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istemediğini belirten ve ifadesini geri çektiğini açıklayan sanık hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkemedeki ifadesinde emniyette istismar edildiğini açıklayan sanık Merve Bozyiğit'in beyanı üzerine sorgusunda bulunan avukat ve polis memurunun ifadesi alındı. Tanık beyanlarının ardından sanık Merve Bozyiğit'in tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Adnan Oktar Davası’nda son dakika! Merve Bozyiğit'e tutuklama
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