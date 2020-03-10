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‘casusluk’ suçundan tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Osman Kavala ‘casusluk’ suçundan tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan ayrıca "siyasal veya askeri casusluk" suçundan Osman Kavala mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.
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Osman Kavala ‘casusluk’ suçundan tutuklandı
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