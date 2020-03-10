Şevket Kazan hayatını kaybetti

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan (86), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayata gözlerini yumdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kazan'ın bugün ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Şevket Kazan 7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı. 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı oldu.12 Eylül 1980'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde Adalet Bakanı oldu.