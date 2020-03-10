Son dakika: Başkan Erdoğan, kamu personeli ile ilgili genelge yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda Corona Virüs'le ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil" dedi.

Bakan Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da söyleyen Bakan Koca, İtalya'nın şu anda büyük bir sorun yaşadığını ama Almanya ve Fransa'nın önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacağına dikkat çekti.