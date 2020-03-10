Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Koca tarafından bugün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nda yapılan açıklama önemli detaylar içeriyordu. Ölümcül koronavirüs salgınının ülkemizde görülmemesiyle birlikte önlemler de sıkı tutulmaya devam ederken, bir önlem olarak okulların tatil edilmesi konusuna ilişkin de Bakan Fahrettin Koca tarafından önemli detaylara yer verildi...

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...