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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: 'dan flaş koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde hızla yayılım gösteren ölümcül koronavirüs salgını bulunduğu bölgelerde can almaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana 4095 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüse karşı ülkemizde hızlı bir şekilde önlem alınmış ve vatandaşlarımıza ulaşması engellenmişti. Öte yandan Koca tarafından, bugün yapılan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu toplantısında son dakika corona virüsü açıklamaları yapıldı. açıklamasında koronavirüs önlemlerine ilişkin bir dizi detay verirken, ölümcül virüse önlem olarak okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin de detayları dile getirdi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika koronavirüs açıklamalarından detaylar...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 19:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Koca tarafından bugün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nda yapılan açıklama önemli detaylar içeriyordu. Ölümcül koronavirüs salgınının ülkemizde görülmemesiyle birlikte önlemler de sıkı tutulmaya devam ederken, bir önlem olarak okulların tatil edilmesi konusuna ilişkin de Bakan Fahrettin Koca tarafından önemli detaylara yer verildi...

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI! OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...
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