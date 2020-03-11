CHP'li isimden skandal 'Coronavirüs' açıklaması! Gerçek ortaya çıktı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın; "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" şeklindeki sözleri CHP'li milletvekillerinin gerçeğe aykırı açıklamalarına yol açtı.

CHP milletvekilleri ve Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, IMF Başkanı'nın 4 Mart 2020 tarihindeki açıklamasını dün yapılmış gibi kamuoyuna yansıttı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise, "Koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!" şeklinde akla ziyan açıklamada bulundu.





ÖZGÜR KARABAT, IMF BAŞKANI'NIN 7 GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMASINI YENİYMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat; Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, 7 gün önce (4 Mart 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını şeklindeki sözlerini yeni (11 Mart 2020) söylemiş gibi paylaşımda bulundu.

Özgür Karabat, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Tesadüf!! IMF #koronawirus salgınında zarar gören düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere yardım için $50 milyar paket hazırladı. Dünya Bankası da Pazartesi aynı amaçla $12 milyarı hazır ettiğini duyurdu. Ve saat 00:30 Sağlık Bakanı açıklama yapıyor" iddiasında bulundu.

BOYACI: ÖZGÜR BEY, SİZİ EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA MUAYENE OLMAYA DAVET EDİYORUM

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Twitter'daki hesabından Özgür Karabat'a tepki gösterdi ve "Özgür Bey sizi en yakın sağlık kuruluşuna muayene olmaya davet ediyorum! Zira sizdeki bu bakış açısının bir sağlık sorunu olduğu kesin. İnşallah kronik değildir. Not: Ellerinizi sabunla iyi yıkayın" ifadelerini kullandı.





VARANK: "KEŞKE KENDİ ÜLKESINDEN NEFRET ETMENİN, CAHİLLLİĞİN, ETKİLEŞİM BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİ OLSAYDI"

Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Twitter'daki şahsi hesabından, "Dünya Bankası Korona virüsle mücadele eden ülkelere 12 milyar dolar bütçe ayırınca... IMF Korona virüsle mücadele edenlere 50 milyar dolar kredi açılayınca... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek' açıklaması yaptı bir anda!" iddiasında bulundu.

"IMF AÇIKLAMAYI YAPALI TAM 6 GÜN OLDU!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Murat Muratoğlu'na tepki gösterdi ve "IMF açıklamayı yapalı tam 6 gün oldu! Keşke kendi ülkesinden nefret etmenin, cahilliğin, etkileşim bağımlılığının tedavisi olsaydı" ifadelerini kullandı.





ŞENER'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından koronavirüsün etkisinin altı ay sürdüğü takdirde iktidarın ayakta kalamayacağını iddia etti.

Şener, "N'olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!" iddiasında bulundu.



Sol Haber Gazetesi, resmi Twitter hesabından; "Koronavirüs: Hazır mıyız Türkiye?" şeklinde açıklamada bulundu.