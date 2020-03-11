FETÖ’den yargılanan Metin Topuz’a 15 yıl hapis talebi

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FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında cumhuriyet savcısı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Topuz'un "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, Topuz'un 17 Aralık darbe girişimine kalkışan dönemin FETÖ'cü savcısı Zekeriya Öz ve emniyet müdürleri ile yoğun irtibatının tespit edildiği belirtilerek, örgütün kumpas soruşturmalarında Topuz'un kendisine iletilen bilgilerle soruşturmaları yönlendirdiği belirtildi. Avukatları Topuz'un serbest bırakılmasını talep etti. Topuz ise Emniyet görevlileriyle konsolosluktaki tercümanlık görevi nedeniyle görüştüğünü savundu. Mahkeme heyeti, Topuz ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi. Heyet, Topuz'un tutukluluk halinin devamına da karar verdi. ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri de duruşmayı takip etti.