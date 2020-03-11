Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu: Okullar tatil olacak mı? Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edildi mi?

Türkiye'deki ilk coronavirüs (Covid-19) vakası dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yurt dışı geçmişi bulunan bir erkek vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu duyurarak hasta ile yakınlarının karantinaya alındığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, özellikle sosyal medyada 'Okullar tatil edilecek mi?' sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
Okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik akşam saatlerinde bir son dakika açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, coronavirüs tedbirleri kapsamındaki sürecin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirmişti.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bugün kendisine gelen "Coronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verirken flaş bir açıklamada bulundu. Peki, okullar tatil edildi mi? İşte, Bakan Selçuk'un son dakika açıklaması ve merak edilen sorunun yanıtı;