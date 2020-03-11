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'lı kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

Mardin'de, 2003 yılında terör örgüte 'ya katılan '' kod adlı , ailesinin de desteğiyle, jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:18 ABONE OL
PKK'lı kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lıların teslim olmalarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2003 yılında Trabzon'da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katılan 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel'in teslim olması için ekipler çalışma başlattı. Ailesinin de destek verdiği 6 ay süren ikna çalışmaları sonucu Karayel, terör örgütünün Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Karayel'in jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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PKK'lı kadın terörist ikna edilerek teslim oldu
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