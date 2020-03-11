Şevket Kazan’a veda

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camii'nde dün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazan'ın cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1971'de Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katılarark siyasete adım atan Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisi'nden (MSP) milletvekili seçilmiş, 1996'da 54'üncü hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.