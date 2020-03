Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e yaptığı çalışma ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

* Yunanistan uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış, uluslararası hukuku öğrenmesi lazım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni bir okuması lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların sınırda öldürdükleri mültecilerin hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, bütün o resimleriyle, bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda gözlerinin önüne sereceğiz. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bütün sınırlarını keskin tellerle çeviriyorlar. Bizim artık bu kapıları kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yunanistan'a teklifimdir; kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler. Sen geçip gitsin diyemiyorsun, ondan sonra faturayı Türkiye'ye kesiyorsun. Biz adil, insancıl paylaşım diyoruz. Siz bütün yükü Türkiye'ye yıkmaya gelince yıkıyorsunuz ama desteğe gelince destek vermeyeceksiniz! Kusura bakmayın. Ancak AB bize vaat ettiği şartları yerine getirirse biz de gereğini tabi gerçekleştiririz. Nedir bu? Adil insani paylaşım. Ama bunlar mesela bu vize olayında Latin Amerika ülkelerine bile kalkıyorlar her şeyi veriyorlar Türkiye gibi bir ülkeye maalesef vize uygulamasını hala kaldırmıyorlar.







* İSTANBUL'DA MÜLTECİ ZİRVESİ: Önümüzdeki hafta salı İstanbul'da Merkel ve Macron'la bir araya geleceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü olarak yapacağız.



* TÜRKİYE-AB MUTABAKATI GÜNCELLENMELİ: Brüksel'de hem NATO'nun hem de AB'nin üzerine düşen görevlerin olduğunu muhataplarımıza ilettik. 11 Mart'taki NATO toplantısından olumlu bir netice çıkmasını bekliyoruz. AB Başkanlarıyla yaptığımız görüşmede 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatının gözden geçirilerek güncellenmesi, gümrük birliğinin güncellenmesi, Schengen konusunun halledilmesi, müzakerelerin canlandırılması ve yeni fasılların açılması, mülteciler için vaat edilen 6 milyar avro fonun hızla aktarılması ve ilave fon temini üzerinde durduk. AB Başkanları Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettik. Bu süreci hızlandırmak için ortak bir çalışma yapılacak, teknik ve siyasi ekipler bir yol haritası çıkaracak. Türkiye tarafında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafında Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu süreci yürütecek. 26 Mart'taki AB Liderler Zirvesine kadar bu çalışmanın ilk ürünlerini vermesini öngörüyoruz. Tabi bunun için AB tarafının hızlı hareket etmesi gerekiyor. AB Başkanları bu yönde bir iradeye sahip. Umarım üye ülkeler de bu sürece destek verirler.

Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel dönüşü soruları yanıtladı! Akaryakıtta bu geceden itibaren indirim olacak! | Video

* UYUM İÇİNDE HAREKET EDİLİRSE TÜRKİYE DE AB DE DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ OLUR: Avrupa'nın büyük fotoğrafı görmesi gerekiyor. Enerjiden terörler mücadeleye, göç ve mülteci krizinden güvenliğe kadar her alanda dayanışmaya ve iş birliğine ihtiyacımız var. Uyum içinde hareket edersek Türkiye de AB de daha güçlü ve güvenli olur.



* AB İLE YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATABİLİRİZ: Bu manada İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir. Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır. İdlib ateşkesinin uygulanması ve mülteci krizine kalıcı bir çözüm bulunması herkesin menfaatinedir. Netice olarak AB ile yeni bir süreç başlatabiliriz. Bunun için biz pek çok adım attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. AB'nin de bu kararlılığı ve siyasi vizyonu göstermesi halinde mesafe almamız mümkün hale gelecektir.



PUTİN 'OLABİLİR' DEDİ, TRUMP'A DA TEKLİF EDEBİLİRİM: ELDE EDİLEN PETROLLE SURİYE'Yİ YENİDEN İMAR EDELİM



* (Güvenli bölgeye AB ve ABD'nin bakışı) TERÖRİSTLER NEMALANMASIN: Gerek Obama ile gerekse Trump ile yaptığımız görüşmelerin neticesindeki güvenli bölge... Bunu Obama yerine getirmedi ama Trump bunu çok dillendirdi. Dillendirmesine rağmen Trump da bununla ilgili adımı maalesef atmadı, atamadı. Hatta daha sonra daha ileri gitti ve dedi ki ben askerimi çekeceğim. Bir hareketlenme oldu fakat o da yürümedi. En son geçen hafta yaptığımız görüşmede "Ben burada büyük harcamalar yapmak istemiyorum, askerimi çekeceğim." dedi. Şimdi biz bekliyoruz. Bize verdiği son mesaj bu şekilde. Tabi bizim için şurası çok önemli; Kamışlı petrol rezervlerinin olduğu bir yer. Petrol rezervinin olduğu diğer yer Deyrizor. Burada teröristler kaynağı sömürüyor. Buranın üzerinde Amerika'nın da planı var. Kamışlı üzerinde de Putin'in bir planı var. Ben Sayın Putin'e şu teklifi yaptım; "Buradan elde edilen petroller yardımıyla, biz işin müteahhitlik tarafını yaparız, eğer mali noktada destek verirseniz, gelin bu yıkılmış olan Suriye'yi ayağa kaldıralım" Putin de "Olabilir" dedi. Eğer burada böyle bir adım atılabilirse hatta aynı teklifi Trump'a da yapabilirim. Buradan bu teröristler nemalanacağına -çünkü zaten aldıkları, çıkardıkları petrol işlenmiş petrol değil, yani kalite yok ama alınır ve işlenir hale gelirse- buralardan gelecek imkanla Suriye'yi yeniden imar etme şansımız doğar. Bu da Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne kimin sahip çıkma, kimin el koyma isteği içinde olduğunu ortaya çıkarır.

Başkan Erdoğan Brüksel'de konuştu: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" | Video

* (Kılıçdaroğlu'nun TSK,Genelkurmay ve, HSK ile ilgili skandal sözlerine dair) Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. TSK'nın yapısı belli. 2014 itibarıyla Avrupa Birliği süreci çerçevesinde TSK'nin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanma süreci var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Bakanlığı mevcut şekle dönüştükten sonra da TSK, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Kuvvet Komutanları ise Genelkurmay Başkanımıza bağlıdır. Herhangi bir değişiklik yok. Genelkurmay Başkanımız aynı temsil kabiliyetine sahiptir.Katılması gerekli uluslararası toplantılara -örneğin NATO toplantıları- o katılmakta. Bu adam bunların hiçbirini takip etmiyor. Nerede, ne oluyor, ne bitiyor, kim, nerede haberi yok; çünkü derdi başka. Bütün derdi, acaba biz ülkenin kurumsal yapılarıyla nasıl oynarız, bunları nasıl yıpratırız! Bunu gerek parlamentodaki çalışmalarda gerek bakanlarımıza olan saldırılarda görüyoruz. Düşünün; bu ülkenin bakanının parlamentoya girmesini engelleme gayretlerine varıncaya kadar edep dışı hareketler yapıyor. Bu kadar hadsizlik olabilir mi! Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamento tarihinde olan şeyler değil. Neymiş, milletvekili değilmiş! Vekil değiller ama ülkenin bakanı ve parlamentonun, Meclis Başkanının daveti üzerine geliyorlar. HSK'ya yaptığı yakıştırma... HSK da yargı da seninle ilgili olarak gerekli neyse o muameleyi yapacaktır. Anayasanın hakim maddesine göre, bırakın hakareti ima bile edemezsin. Bunlar imanın ötesine geçip hakaret ediyorlar. Söylenmesi gereken çok şey var ama bu zatı çok da muhatap almak istemiyorum.



İDLİB'E DÖNÜŞLER BAŞLADI

* (İdlib'deki ateşkes ve NATO'yla Patriot görüşmesi) İspanyolların bizde bulunan Patriot'ları şu anda NATO'nun bizim için görevlendirdiği paket. Bu gündeme geldi. Ancak ilave paket gündeme gelmedi. S-400 konusunda Stoltenberg'in kanaati belli "Üyelerimizin kendi tercihidir" diyor. Patriot konu Amerika'ya teklif yaptık. S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, Tabi şu anda İdlib'de Pantsir'ler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim kalıcı ateşkese dönüşür.Bu arada tabi biz İdlib'in kuzeyinde briket barakalar konusunda çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Şu an 1.500 kadar yapıldı. Bunlarla beraber İdlib'deki insanları buralara peyderpey yerleştireceğiz. Ateşkesin ardından İdlib'e yavaş yavaş dönüşler de başladı.



BAY KEMAL TANSİYONU DÜŞÜRMEK İSTİYOR DİYE HABERLER GELDİ

* (Siyasetteki yüksek tansiyonla ilgili soru üzerine) Bize bazı haberler geliyor; Bay Kemal tansiyonu düşürmek istiyor diye. Böyle bir şeyin farkına vardıysa, o tansiyonu düşürebilir, neden düşürmüyor? Tansiyon zaten durup dururken fırlamaz. Olay bu kadar basit. Ben zaten görevimi yapıyorum. Cumhurbaşkanının atması gereken adım, ülkede barışın egemen olduğu sürecin işlemesini sağlamaya yönelik adımdır. Ama karşımızda milletin evini hiçe sayan,hala orayla uğraşan bir insan var.

* Zorunlu şartların tahakkuk etmesi halinde devlet elbette savaş kararını alır. Atatürk'ün yaptığı da odur. Bu (Kılıçdaroğlu) ise cümleyi alıyor, kesiyor, Atatürk'ün böyle bir savaşa girmeme noktasındaki tavrından bahsediyor. O zaman gözünden yaralandığı Trablusgarp'ta ne işi vardı? Biraz çalışması lazım, derslerini okumuyor.



'AB MÜZAKERELERİNDEN YIL SONUNA KADAR NETİCE ALALIM' DEDİK

* Brüksel'de AB başkanlarına "Bakın, 1963'ten bu yana biz AB'ye resmi müracaatını yapmış, kapıda bekleyen bir ülkeyiz. Türkiye'ye bunu reva görürken, Hırvatistan şu an dönem başkanı, bakın nerden nereye gelmiş. Bunlar dönem başkanı oldu, biz şu anda hep müzakere içindeyiz. Böyle bir durumdayız. Türkiye'ye çifte standart uygulanmaktır. Aramızdaki müzakereyi iyi niyetlilikle taşıyalım ve vakit kaybetmeden zinciri koparan konuları ortadan kaldıralım. Bu çalışma başlasın ve biz bu işten yıl sonuna kadar artık bir netice alalım" dedik. Onlar da konuya olumlu yaklaştı ve Mart ayının 26'sında bir zirve olacak. Temenni ederim ki o zirveye kadar arkadaşlarımız bir mesafe alırlar.



TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ MANİPÜLASYONLARA KURBAN EDİLEMEZ

* (Bazı Rus medyasında Erdoğan'ın Putin'i beklediğine dair görüntülere ilişkin soru üzerine) Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması kötü niyeti gösteriyor aslında. Bazıları buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar.



KORONAVİRÜSE YÖNELİK ALTYAPI VE HAZIRLIKLARIMIZI İYİ YAPTIK

* Hamdolsun ülkemizde tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemiş olması, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz. Koronavirüse yönelik bütün malzemelerin ikmalinde iyiyiz. Bu malzemelerin üretimini de ülkemizde yapar hale geldik. Ama maalesef ahlaksızlar da yok değil. Onlar da bunu fırsata dönüştürmek suretiyle yüksek fiyatlara bunları satmaya çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın bunnunla ilgili aldığı tedbirler var. Turizmde de Haziran, Temmuz inşallah toparlanma ayı olur ve hızla yükseliriz.